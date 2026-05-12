Лукашенко заявил о важности оснащения армии оружием для ведения боя на земле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул ключевую роль оснащения армии вооружением, необходимым для ведения боевых действий на земле. Об этом он заявил на совещании.
«А наземная операция — это солдат обученный. [Белоруссии нужны] наши офицеры и то оружие, которое нужно для ведения боя на земле», — сказал президент.
Лукашенко добавил, что государству необходимо как закупать, так и разрабатывать необходимые виды вооружений.
Ранее KP.RU сообщал, что в Белоруссии разработали лазерную установку, способную уничтожать дроны на расстоянии до двух километров. Лукашенко отметил, что проблема борьбы с беспилотниками сегодня актуальна для всех государств.
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.