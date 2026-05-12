Завершилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

11 мая пресс-службе Минобороны России сообщили, что все группировки российской армии в зоне проведения спецоперации продолжили строго соблюдать режим прекращения огня. Там также уточнили, что ВС РФ во время перемирия не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по позициям противника.