Завершилось объявленное Путиным перемирие ко Дню Победы

Объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ко Дню Победы перемирие закончилось. Режим прекращения огня перестал действовать в 0:00 в ночь на вторник, 12 мая.
РФ и Украина договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Москва согласилась на инициативу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о трехдневном перемирии.
11 мая пресс-службе Минобороны России сообщили, что все группировки российской армии в зоне проведения спецоперации продолжили строго соблюдать режим прекращения огня. Там также уточнили, что ВС РФ во время перемирия не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по позициям противника.
Днем ранее стало известно, что всего в зоне СВО было зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.
9 мая Минобороны России также привело статистику. В тот день украинская армия совершила 1173 обстрела позиций ВС РФ, нарушив перемирие. В частности, украинские военные нанесли 7151 удар с помощью БПЛА. Всего в зоне спецоперации российские военные зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.