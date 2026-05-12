Data Matrix-код вместо «глазомера»: Фармэксперт рассказала, как отличить оригинал лекарства от подделки

Первое, что стоит проверить, — упаковка. Сейчас основной ориентир — не шрифт и не цвет коробки, а Data Matrix-код. Он есть на каждой легальной упаковке. Его можно отсканировать через «Честный ЗНАК» и увидеть, где произведён препарат и как он двигался по маршруту до аптеки. Если код не находится или система показывает, что его уже проверяли, — лучше не рисковать. Многие потребители игнорируют базовые вещи, такие как срок годности, номер серии, аккуратность печати. И зря, на них непременно нужно обращать внимание. У подделок нередко «плывут» буквы, могут отличаться оттенки, встречаются ошибки в тексте. Это не всегда бросается в глаза, но если присмотреться, разницу можно заметить.