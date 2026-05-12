Врач Чернышова предупредила, где можно заразиться лихорадкой Денге

О взрывном росте случаев лихорадки Денге среди отдыхающих на Мальдивах предупредил Институт Роберта Коха. Где еще можно заразиться этим заболеванием, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Источник: Аргументы и факты

Европейские медики заявили о «тревожной тенденции», по лихорадке Денге на Мальдивах. Согласно данным бюллетеня Института Роберта Коха, в Германии число «завезенных» случаев Денге с Мальдив в этом году уже составило 35, за весь 2025 год зафиксировано всего 9 заболевших. В каких еще странах российские туристы могут заразиться лихорадкой Денге, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Заболеть лихорадкой Денге можно только в тропиках. Это порядка ста стран, включая популярные у наших туристов Таиланд и Индию. вот там можно заразиться, потому что это вирусная инфекция, переносчиками которой являются кровососущие насекомые, то есть комары. Соответственно, там, где они живут, в природной среде эти насекомые, там и есть источник заражения. В России нет ни одного зарегистрированного местного случая», — объяснила эксперт.

Ранее врач Чернышова объяснила, каковы пути заражения и симптомы хантавируса.