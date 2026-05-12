Не стало ветерана лесного хозяйства Омской области

В минувшее воскресенье, 11 мая 2026 года, в Главном управлении лесного хозяйства региона объявили о трагической утрате: на 78-м году жизни не стало Натальи Николаевой, свыше 30 лет трудившейся в отрасли.
В публикации отмечено, что карьера специалиста в области лесного хозяйства началась в 1971 году в Усть-Ишимском лесхозе. В районе она в том числе трудилась инженером лесного хозяйства и помощником лесничего в одном из местных лесничеств. В 1974 году ее карьера продолжилась в Омском управлении лесного хозяйства — также на позиции инженера. На позднем этапе трудовой деятельности, в 2001—2004 годах, Наталья Николаева занимала пост замначальника отдела лесопользования.
Озвучено, что в последний путь Наталью Михайловну Николаеву проведут во вторник, 12 мая 2026 года. Мероприятие пройдет в стенах храма при ГБ-1 на улице Перелета.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Натальи Михайловны Николаевой.