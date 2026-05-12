Новосибирские вузы начнут приём документов 20 июня

В новосибирских вузах приёмная кампания стартует 20 июня. В этот день российские университеты начнут принимать заявления и документы на все уровни высшего образования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«В соответствии с действующим порядком приёма в российские университеты, при поступлении на все уровни высшего образования (бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее) начало приёма заявлений и документов происходит в единый день — 20 июня», — говорится в сообщении.
Сроки завершения приёма документов будут отличаться — всё зависит от уровня образования и формы финансирования. Для тех, кто поступает на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, документы начнут принимать 20 июня, а завершат приём в период с 10 по 20 июля.
На платные места по этим же направлениям документы также можно будет подавать с 20 июня. Крайний срок приёма установлен не позднее 20 сентября.
Для поступающих в магистратуру и на программы специализированного высшего образования на бюджетной основе приём документов продлится с 20 июня до 20 августа. На платные места по этим программам заявления будут принимать до 20 сентября.
Напомним, что в Новосибирской области основной период ЕГЭ в 2026 году начнётся не раньше 1 июня. Такой подход будет действовать по всей стране. Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сроки выбрали так, чтобы школы успели спокойно завершить учебную программу и провести выпускные мероприятия до начала экзаменов.
Перед стартом ЕГЭ в образовательных учреждениях проходят технические тренировки. Специалисты проверяют оборудование, готовность аудиторий и работу сотрудников, которые будут задействованы на экзаменах.