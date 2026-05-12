В Хабаровском крае мужчина нашёл карту и оплатил свои покупки

Центральный районный суд г. Комсомольска на Амуре вынес приговор по делу о краже денег с банковской карты. Мужчина нашёл чужую карту возле подъезда и несколько раз расплатился ею в продуктовом киоске. Общая сумма потраченных денег составила 11 500 рублей. После этого он ушёл с места происшествия, сообщают суды Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На заседании подсудимый признал свою вину и рассказал, как всё произошло. Суд счёл его действия кражей с банковского счёта — то есть серьёзным нарушением, из за которого владелец карты понёс ощутимый ущерб.
При вынесении решения суд принял во внимание, что мужчина сразу признался, помогал разобраться в ситуации, сожалел о содеянном, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок, а также он полностью возместил ущерб пострадавшему. Обстоятельств, которые могли бы привести к более строгому наказанию, не обнаружили.
Итоговый приговор — 6 месяцев лишения свободы условно, испытательный срок — 9 месяцев. За поведением осуждённого будет следить уголовно исполнительная инспекция. Решение суда пока не вступило в законную силу.
