Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае мужчина нашёл карту и оплатил свои покупки

Суд г. Комсомольска на Амуре вынес приговор по делу о краже денег с банковской карты.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд г. Комсомольска на Амуре вынес приговор по делу о краже денег с банковской карты. Мужчина нашёл чужую карту возле подъезда и несколько раз расплатился ею в продуктовом киоске. Общая сумма потраченных денег составила 11 500 рублей. После этого он ушёл с места происшествия, сообщают суды Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На заседании подсудимый признал свою вину и рассказал, как всё произошло. Суд счёл его действия кражей с банковского счёта — то есть серьёзным нарушением, из за которого владелец карты понёс ощутимый ущерб.

При вынесении решения суд принял во внимание, что мужчина сразу признался, помогал разобраться в ситуации, сожалел о содеянном, у него на иждивении находится несовершеннолетний ребёнок, а также он полностью возместил ущерб пострадавшему. Обстоятельств, которые могли бы привести к более строгому наказанию, не обнаружили.

Итоговый приговор — 6 месяцев лишения свободы условно, испытательный срок — 9 месяцев. За поведением осуждённого будет следить уголовно исполнительная инспекция. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru