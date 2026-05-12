477 детей в Новосибирской области живут с диагнозом ВИЧ

Среди них пять малышей в возрасте до года, 57 детей — от года до пяти лет, а самую многочисленную группу в 199 человек составляют подростки от десяти до четырнадцати лет. Также наблюдаются 112 детей от шести до девяти лет и 104 подростка от пятнадцати до семнадцати лет. Все без исключения несовершеннолетние пациенты полностью охвачены антиретровирусной терапией.
Большинство ребят воспитываются в семьях. С родными или приёмными родителями проживает 331 ребёнок, причём 271 из них растёт в полной семье, ещё 60 — в неполной. Шестеро детей находятся в специализированных учреждениях. Для всесторонней поддержки таких семей на базе Центра СПИД заработало отделение семейного сопровождения, где родители и дети могут бесплатно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь.
В регионе также активно развиваются профильные социальные программы. Совместно с благотворительным фондом «Дети+» реализуется проект «Наставничество», помогающий подросткам найти опору в лице опытных взрослых, и проект «Раскрытие диагноза», в рамках которого специалисты поддерживают семьи в сложном разговоре о заболевании. Дополнительную помощь предоставляет ресурсный центр «Остров», чьи сотрудники проводят консультации, защищают права семей в трудных ситуациях, а также обучают педагогов и медиков и организуют для подростков адаптационные программы.