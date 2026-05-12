Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил украинский телеканал «Общественное».

— В Киеве звучат взрывы, — сказано в сообщении.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.

В ночь на 12 мая истек срок перемирия, объявленного российским президентом Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.

11 мая пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что все группировки российской армии в зоне проведения спецоперации продолжили строго соблюдать режим прекращения огня. Там также уточнили, что ВС РФ во время перемирия не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по позициям противника.

Днем ранее стало известно, что всего в зоне СВО было зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

9 мая Минобороны России также привело статистику. В тот день украинская армия совершила 1173 обстрела позиций ВС РФ, нарушив перемирие. В частности, украинские военные нанесли 7151 удар с помощью БПЛА. Всего в зоне спецоперации российские военные зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

