Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территорию «Красноярских Столбов» не обрабатывают от клещей

В национальном парке напомнили о безопасности при посещении.

Источник: Комсомольская правда

Территорию «Красноярских Столбов» не обрабатывают от клещей — в администрации национального парка объяснили, почему: это особо охраняемая природная территория, любые манипуляции и акарицидная обработка здесь запрещена.

В нынешнем году первые клещи на территории были зафиксированы сотрудниками национального парка 4 апреля. Посетителей рекреационной территории предупреждают о мерах безопасности и о болезнях, которые несут с собой иксодовые.

По словам главного специалиста национального парка Игоря Ковача, наиболее активными клещи становятся со второй середины мая и до середины июня. Самая благоприятная температура для них — от 15 до 25 градусов. Клещи не сидят на тропе и не прыгают с деревьев. Любимое ими место засады — небольшие кусты или трава, на высоте 50 — 70 сантиметров от земли.

Элементарные меры безопасности: не сходить с тропы, пользоваться репеллентами и правильной одеждой, регулярно осматриваться.