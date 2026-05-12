Территорию «Красноярских Столбов» не обрабатывают от клещей

По словам главного специалиста национального парка Игоря Ковача, наиболее активными клещи становятся со второй середины мая и до середины июня. Самая благоприятная температура для них — от 15 до 25 градусов. Клещи не сидят на тропе и не прыгают с деревьев. Любимое ими место засады — небольшие кусты или трава, на высоте 50 — 70 сантиметров от земли.