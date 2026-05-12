Фестиваль «Одна история — один город» объединит все национальности Хабаровска

24 мая в арт-комплексе «Последний император» музей истории Хабаровска проводит Фестиваль дружбы народов «Одна история — один город». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он приурочен к Году единства народов России и состоится под девизом «От единства в музее — к миру в душе».
Почетными гостями на открытии фестиваля станут представители национальных сообществ Хабаровска. В рамках открытия мероприятия участники встанут в общий хоровод дружбы под специально созданную мелодию, собравшую в себе ритмы разных народов.
Также будут работать площадки «Этнодворы». Каждый сможет погрузиться в атмосферу народных традиций, познакомиться с бытом и ремеслами различных культур — все в интерактивном формате, где можно не только увидеть, но и попробовать себя в роли ремесленника или участника старинного обряда.
Ярким финалом праздника станет гала-концерт «Хоровод сердец» с лучшими творческими номерами, музыкой и танцами, которые по обещанию организаторов не оставят никого равнодушным.