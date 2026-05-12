Эксперт Татаринов рассказал, где больше всего заявок на президентские гранты

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) в 2026 году подали наибольшее количество заявок в сфере поддержки семьи, а также проекты по социальной, образовательной тематике и здравоохранению, сообщил ТАСС советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.
По его словам, со всей России ежегодно подается 23−25 тыс. заявок, из них поддерживается порядка 10−12% — около 1,5−2 тыс. заявок. Средняя запрашиваемая сумма от НКО из числа победителей сейчас составляет порядка 2 млн рублей. Тематики, которые были бы в приоритете для получения гранта, в фонде не выделяют.
«Те, кто на местах, лучше знают, какая помощь им нужна. В этом году по количеству заявок подали больше всего на семью, образование, социалку и здравоохранение», — сказал Татаринов. Широкая социальная сфера охватывает несколько направлений, куда входит помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, пожилым людям, ресоциализация заключенных, трудоустройство, паллиативные службы.
Советник гендиректора фонда добавил, что с начала работы фонда в апреле 2017 года существенно изменилась пропорция московских организаций среди победителей. Если в начале порядка 57−60% победителей были организации из Москвы, то сейчас их всего около 7%, остальные — региональные. Однако среди этих 7% находится большое количество общероссийских организаций, которые работают на всю страну, то есть реально московских организаций в объеме победителей сейчас не более 4%.
«Если посмотреть на карту страны среди победителей, она практически вся испещрена точками. Нет практически ни одного островка, где бы не получали президентские гранты. Гранты уходят на территории, в муниципальное образование, туда, где проблемы у людей, где они важнее. И мы сделали возможным, когда организация подает из поселка с 200 жителями, и выигрывает, и реализует проект. То есть наша помощь пришла в муниципальные территории, в города, в поселки, где людям нужна конкретная социальная помощь», — отметил Татаринов.