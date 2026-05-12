Стала известна тайная причина согласия Украины на перемирие и переговоры

Эксперт Джерелиевский заявил, что ВСУ почти исчерпали свой человеческий ресурс. Количество наемников в рядах противника будет расти.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия в живой силе близка к истощению, человеческий ресурс скоро будет исчерпан, сказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя новости о мирных переговорах.

Ранее член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров отметил, что министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев, чтобы, в том числе, обсудить возможное проведение мирных переговоров с РФ и кандидатуру, которая представит в этом процессе ЕС.

«Ключевой вопрос здесь — это момент истощения противника, прежде всего в живой силе. Я думаю, что Европа и США в состоянии обеспечить ВСУ необходимыми материальными средствами, а вот с человеческим ресурсом ситуация иная. Когда наступит истощение в людях, тогда, видимо, наша победа приблизится и станет ощутимой», — сказал Джерелиевский.

Эксперт отметил, что это истощение уже близко, и об этом говорит тот факт, что в рядах ВСУ увеличивается количество иностранных наемников.

«Увеличивается количество наёмников, потому что компенсировать нехватку за счёт собственных сил уже не удаётся. Прежде всего это касается колумбийцев. Колумбия — нищая страна в Южной Америке, которая, тем не менее, обладает вторым по численности населением на континенте. К тому же она воюет практически уже сотню лет: с небольшими перерывами там идут внутренние войны, революции, криминальные разборки. Не одно поколение колумбийцев приучено к этому. Сейчас эта страна, наверное, является крупнейшим экспортёром “пушечного мяса” в мире, причём не только на Украину, но и на Ближний Восток, в Северную Африку и так далее. Колумбийцев становится всё больше в рядах ВСУ», — отметил Джерелиевский.

Стабилизировать ситуацию с живой силой Киеву не удастся, даже несмотря на то, что украинских потенциальный мобилизационный резерв оценивается в полтора миллиона человек.

«В реальности, даже если всех этих людей мобилизуют, большой боевой ценности они представлять не будут. Поэтому я думаю, что ВСУ уже близки к истощению и исчерпывают свой ресурс», — подытожил Джерелиевский.

Как сообщалось, на купянском направлении в ходе боевых действий российские военные уничтожили 16 иностранных наемников ВСУ. 24-летний колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско добровольно сложил оружие и сдался в плен, стремясь сохранить свою жизнь.

Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
