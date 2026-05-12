Brand Analytics: только 4% постов о курьерах на электротранспорте положительные

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Около 68% россиян дали негативную оценку курьерам на электровелосипедах или электросамокатах в социальных сетях. Положительных высказываний с сочувствием или благодарностью не больше 4% от всех постов, а нейтральных — около 28%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследования системы Brand Analytics.
Негативные посты в основном писали женщины 26−45 лет и мужчины 30−50 лет. Женщины выражали беспокойство о безопасности детей и пожилых, а мужчины — о нарушениях ПДД. Позитивные отзывы оставляли молодые люди 16−25 лет и женщины 25−45 лет, отмечая удобство доставки и работу курьеров в сложных погодных условиях. Люди 40−65 лет чаще упоминали бытовые неудобства в многоквартирных домах, такие как хранение мопедов в подъездах или скопление курьеров.
Газета передает, что аналитики делают акцент на том, что у пользователей соцсетей есть запрос на разработку законодательных мер и введение водительских прав категории «М» для управления мощными средствами индивидуальной мобильности, а также создания обязательной госрегистрации с выдачей номеров и обязательного страхования гражданской ответственности.
«Ведомости» также отмечают, что исследование проводилось на анализе 60 614 материалов и сообщений пользователей соцсетей «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», «Дзен» и YouTube. В выборку вошли публикации за май с 2025 по 2026 год. В выборку не входили публикации СМИ. Уточняется, что для анализа использовались системы Brand Analytics и «Тренд детектор». Анализ проводился по всей России, с большим акцентом на Москву и Санкт-Петербург и другие города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Челябинск.