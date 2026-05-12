Brand Analytics: только 4% постов о курьерах на электротранспорте положительные

Негативные посты в основном писали женщины 26−45 лет и мужчины 30−50 лет. Женщины выражали беспокойство о безопасности детей и пожилых, а мужчины — о нарушениях ПДД. Позитивные отзывы оставляли молодые люди 16−25 лет и женщины 25−45 лет, отмечая удобство доставки и работу курьеров в сложных погодных условиях. Люди 40−65 лет чаще упоминали бытовые неудобства в многоквартирных домах, такие как хранение мопедов в подъездах или скопление курьеров.