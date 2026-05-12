Минздрав предложил добавить более десяти новых медицинских специальностей

Минздрав предложил ввести с 1 сентября 11 новых медицинских специальностей. С соответствующим проектом приказа ознакомились «РИА Новости».
Согласно документу, в обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр планируется включить следующие направления:
медицинская биология,
медицинская логопедия,
медицинская психология,
медицинская физика,
медицинская эмбриология,
медицинский массаж,
нейропсихология,
нутрициология,
физическая реабилитация,
химическая экспертиза и.
эргореабилитация.
Кроме того, ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.