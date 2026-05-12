Жителей Хабаровского края ждут ещё одни длинные выходные

Второй праздничный майский период отдыха завершился для россиян короткой рабочей неделей. Однако вскоре ожидаются еще одни подобные небольшие каникулы, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дополнительный день отдыха подарит работающим россиянам День России, который отмечается 12 июня. Таким образом выходным будет трехдневный период — с 12 по 14 июня. Короткой будет предшествующая рабочая неделя — с 8 по 11 июня.
Напомним, министерство труда России вынесло на общественное обсуждение проект постановления о переносе выходных в 2027 году. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.