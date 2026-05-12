Премьер Красноярского театра оперы и балета Юрий Кудрявцев получил звание заслуженного артиста России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Премьеру Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрию Кудрявцеву присвоено звание заслуженного артиста России.
Юрий Кудрявцев — выпускник Красноярского хореографического колледжа. Уже в первые годы обучения он был занят в репертуаре театра, а в 2013 году вошел в балетную труппу как солист.
За время работы на красноярской сцене артист исполнил почти три десятка ведущих партий. Среди них — Красс в «Спартаке», Сальватор Роза в балете «Катарина, или дочь разбойника», Конрад в «Корсаре» и принц Зигфрид в «Лебедином озере».
В театре подчеркивают, что Юрий Кудрявцев одинаково убедительно работает в классическом репертуаре и современной хореографии, а новое звание стало признанием его таланта, профессионализма и многолетней работы на сцене.
Увидеть артиста в ближайших спектаклях можно 16 мая в балете «Гусарская баллада», где он исполнит партию Давыда Денисова. 28 и 29 мая Юрий Кудрявцев выйдет в партии Ромео в балете «Ромео и Джульетта».
