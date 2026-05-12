Госэкспертиза одобрила проект новой школы в красноярском Покровском

Учреждение планируется построить напротив дома на ул. Чернышевского, 118. В здании площадью 27 тыс. кв. м. помимо учебных кабинетов будут медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, спортивный блок с тремя залами, мастерские по столярному делу и домоводству. Для начальной школы и средних-старших классов предусмотрены отдельные блоки. На территории школы появится комплексная спортплощадка для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Зимой ее будут заливать под каток, а рядом запланирован отапливаемый павильон.