Госэкспертиза одобрила проект новой школы в красноярском Покровском

Проект новой школы на 1280 мест в 3-м микрорайоне Покровского прошел госэкспертизу, сообщили в департаменте градостроительства Красноярска.
Учреждение планируется построить напротив дома на ул. Чернышевского, 118. В здании площадью 27 тыс. кв. м. помимо учебных кабинетов будут медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, спортивный блок с тремя залами, мастерские по столярному делу и домоводству. Для начальной школы и средних-старших классов предусмотрены отдельные блоки. На территории школы появится комплексная спортплощадка для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Зимой ее будут заливать под каток, а рядом запланирован отапливаемый павильон.
Напомним, прохождение госэкспертизы — это обязательный этап разработки документации, который определяет соответствие проекта действующим нормативам и утверждает итоговую стоимость реализации.
«При формировании бюджета на 2027 год и плановые 2028−29 годы заявим потребность в финансировании строительства школы. После выделения средств начнем поиск подрядчика. Рядом со школой проектом планировки и межевания территории также предусмотрено размещение детского сада на 190 мест. В будущем социальные объекты будут работать в комплексе», — рассказал руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.