Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госэкспертиза одобрила проект новой школы в красноярском Покровском

Проект новой школы на 1280 мест в 3-м микрорайоне Покровского прошел госэкспертизу, сообщили в департаменте градостроительства Красноярска.

Проект новой школы на 1280 мест в 3-м микрорайоне Покровского прошел госэкспертизу, сообщили в департаменте градостроительства Красноярска.

Учреждение планируется построить напротив дома на ул. Чернышевского, 118. В здании площадью 27 тыс. кв. м. помимо учебных кабинетов будут медицинский блок, актовый зал, пищеблок, библиотека, спортивный блок с тремя залами, мастерские по столярному делу и домоводству. Для начальной школы и средних-старших классов предусмотрены отдельные блоки. На территории школы появится комплексная спортплощадка для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Зимой ее будут заливать под каток, а рядом запланирован отапливаемый павильон.

Напомним, прохождение госэкспертизы — это обязательный этап разработки документации, который определяет соответствие проекта действующим нормативам и утверждает итоговую стоимость реализации.

«При формировании бюджета на 2027 год и плановые 2028−29 годы заявим потребность в финансировании строительства школы. После выделения средств начнем поиск подрядчика. Рядом со школой проектом планировки и межевания территории также предусмотрено размещение детского сада на 190 мест. В будущем социальные объекты будут работать в комплексе», — рассказал руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше