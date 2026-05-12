Зеленский выполняет приказ о срыве мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что Зеленский получил соответствующую команду.
«Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский оказался в очень трудной ситуации, «выставляя себя единственным препятствием для мирного соглашения».
По словам Соскина, визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в Киев направлен на эскалацию отношений с Российской Федерацией на фоне слов Путина о скором завершении конфликта на Украине.
По данным L Antidiplomatico, министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил украинскую столицу для планирования террористических атак против РФ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.