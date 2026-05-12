Сенатор Гибатдинов озвучил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Школьникам в 2026 году для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить удовлетворительно по базовой математике. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.
Политик уточнил, что минимальные проходные баллы для подтверждения освоения программы составляют: 36 баллов по физике, химии и биологии, 27 — по профильной математике, 40 — по информатике, 32 — по истории и литературе, 37 — по географии, 42 — по обществознанию и 22 — по иностранным языкам.
«Сегодня вузы вправе самостоятельно начислять до 15 бонусных баллов за индивидуальные достижения», — сказал сенатор в интервью РИА новости.
Гибатдинов отмел, что дополнительные баллы можно получить за аттестат с отличием, знак ГТО, волонтерскую деятельность, участие и победы в олимпиадах.
Ранее KP.RU сообщал, что Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ в 2026 году. Школьники должны самостоятельно и добровольно сдавать личные вещи перед входом. При отказе составляется акт о недопуске к экзамену.