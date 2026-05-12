"Ведомости": более 40% песен требуют правок из-за закона о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 40% музыкальных треков в российских стриминговых сервисах требуют переработки после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом говорится в исследовании юридической фирмы Sample Legal, с которым ознакомились «Ведомости».
Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров, выпущенных до 1 марта 2026 года. Наиболее уязвимым с юридической точки зрения оказался жанр хип-хоп. В нем в среднем переработки требуют около 50% треков, а в отдельных каталогах — до 80%. В поп-музыке и роке этот показатель составляет от 7% до 18%.
Как отмечается в исследовании, чаще всего правовые риски в музыкальных треках связаны с упоминанием допустимости или привлекательности употребления наркотиков, такие фрагменты составляют 31,5% от общего числа выявленных нарушений. Также распространены упоминания способов приобретения и употребления наркотических веществ (29,2%), названия самих веществ и связанный с ними сленг (28,6%). Реже встречаются отсылки к аптечной наркомании и прямое описание преимуществ употребления наркотиков.
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью.