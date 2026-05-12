Короткая рабочая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой

Постпраздничная неделя 12 — 17 мая в краевом центре обещает быть прохладной, дождливой и пасмурной.
По данным Гидрометцентра, во вторник, 12 мая, температура воздуха днём составит +9°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
В среду, 13 мая, ночью возможен дождь и всего +2°C, днём потеплеет до +8°C, может пройти небольшой дождь.
В четверг, 14 мая, температура воздуха ночью достигнет нулевой отметки, днём ожидается +9°C. Возможен слабый дождь.
В пятницу, 15 мая, ночью прогнозируется 0 , в дневное время воздух прогреется до +10°C, ожидается небольшой дождь.
Относительно солнечной и тёплой обещает быть суббота, 16 мая. Хотя в тёмное время суток будет около нуля, днём потеплеет до +15°C.
В воскресенье, 17 мая, температура воздуха ночью составит +7°C, днём ожидается +13°C и дождь.