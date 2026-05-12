В Красноярске «СМ. СИТИ» начала строительство нового сити-квартала

В Красноярске в долине реки Бугач, на пересечении улиц Тотмина и Калинина, появится новый проект красноярского застройщика «СМ. СИТИ».
Сити-квартал «Времена» станет частью комплексного развития территории, в котором участвуют сразу несколько девелоперов.
«СМ. СИТИ» планирует возвести квартал из четырех кирпичных домов переменной этажности. На данный момент уже получено разрешение на первый этап строительства, начаты строительные работы и открыты продажи квартир и коммерческой недвижимости.
Каждый дом будет иметь подземную парковку, закрытый двор, парадный подъезд, а также торговую улицу с магазинами и офисами на первых этажах. Между домами разместятся широкие пешеходные тротуары, зоны воркаута и отдыха, наземные автопарковки и буферные зоны с деревьями и кустарниками. Во дворе по стандартам «СМ. СИТИ» выполнят ландшафтное благоустройство и дизайнерское озеленение, а детские игровые площадки реализуют по принципам нейродинамического подхода.
Контролируемый доступ на территорию дома обеспечат система консьерж-сервиса, специализированная охрана и комплексное видеонаблюдение внутреннего и внешнего периметра. Система «умный дом» для входа в подъезд позволит жителям пользоваться цифровым ключом вместо чипа, открывать двери гостям через мобильное приложение и перекрывать воду в квартире из любой точки мира.
Квартиры в новом сити-квартале представлены в полном ассортименте — от однокомнатных площадью 37 кв. метров до трехкомнатных площадью 82 кв. метров. Планировочные решения имеют оптимальные площади, все комнаты изолированы, в большинстве квартир предусмотрена полноценная отдельная кухня. Во всех квартирах будет выполнена предчистовая отделка «белый куб», которая позволяет избежать грязных черновых работ и сразу приступить к финишной отделке по собственному дизайн-проекту.
Стоимость квартир стартует от 6,1 миллиона рублей. Действуют все ипотечные программы, в том числе семейная ипотека от Сбера и других банков, работающих на территории Красноярского края.
Первый дом сити-квартала «Времена» планируется сдать в четвертом квартале 2028 года.
Выбрать и купить квартиру, а также получить подробную консультацию можно уже сейчас на сайте sm-city.ru или в офисе продаж застройщика по телефону +7 (391) 277−99−01.
Реклама. ООО «Ситимаркетинг». erid: 2VfnxxS16U2. Застройщик: ООО «СЗ “Новый Город” Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.