В Хабаровске на продажу выставили часть доходного дома Е. М. Михайлова

По информации Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры, доходный дом находится в квартале, где каждое здание принадлежало влиятельному местному домовладельцу. До революции его использовали для сдачи квартир в аренду. Долгое время часть дома служила банями, и в народе его называли «Михайловскими банями». В начале 1920-х годов здание национализировали.