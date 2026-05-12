В Хабаровске на продажу выставили часть доходного дома Е. М. Михайлова

В Хабаровске на продажу выставили нежилое помещение, расположенное в здании, возведенном на рубеже XIX-XX веков. Доходный дом Е. М. Михайлова на ул. Тургенева, 56 имеет статус объекта культурного наследия региона. Недвижимость площадью 402,5 квадратных метра оценили в 95 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Продам нежилое помещение свободного назначения в трехэтажном отдельно стоящем здании на «Красной линии» с хорошей проходимостью, есть парковка, сделан хороший ремонт, видеонаблюдение, вентиляция, кондиционирование, отопление — электрический бойлер, охрана, в помещении работают арендаторы на долгосрочной аренде, — указано в объявлении.
По информации Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры, доходный дом находится в квартале, где каждое здание принадлежало влиятельному местному домовладельцу. До революции его использовали для сдачи квартир в аренду. Долгое время часть дома служила банями, и в народе его называли «Михайловскими банями». В начале 1920-х годов здание национализировали.
Дом Михайлова, как и многие исторические памятники Хабаровска, имеет характерную черту — фасад второго этажа облицован красным кирпичом. За более чем сто лет его внешний вид изменился: во дворе провели перепланировку, изменили размеры дверных проемов внутри, а также добавили высокий мансардный этаж.
Напомним, что Доходный дом Михайлова — не единственный объект культурного наследия Хабаровска, который ищет нового владельца. Бывшее здание Казарм 6-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады в начале мая также выставили на продажу.