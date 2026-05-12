Сильный запах — тревожный знак: на что ориентироваться при выборе рыбы в магазине

Свежая рыба в магазине почти не пахнет. Поэтому покупателям в первую очередь нужно ориентироваться на запах. Об этом сообщил член Гильдии маркетологов Николас Коро в разговоре с KP.RU.
«Чем должна пахнуть рыба в магазине? На самом деле свежая рыба почти не пахнет, и если тут стоит рыбный дух, то это зачастую говорит о том, что продают “осетрину второй свежести”», — пояснил эксперт.
Коро рассказал, что в следящих за качеством товара магазинах нередко распыляют специальные ароматы. Зачастую — это лемонграсс, лимон и морская свежесть. Подобный прием формирует у покупателя устойчивое ощущение, что перед ним свежайший продукт. По словам маркетолога, именно легкий аромат бриза, а не характерный рыбный запах, должен служить ориентиром при выборе.
