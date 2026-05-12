Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 12 мая 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 12 мая 2026 года.

Овны смогут идеально выполнить любое задание или работу. У них появится ясное понимание того, что и как правильно сделать. Но брать на себя инициативу и пытаться организовать работу других не стоит: на это не хватит ни решимости, ни желания нести лишнюю ответственность.

У Тельцов настало благоприятное время для запуска значительных перемен в жизни. Если представителей знака что-то не устраивает в их повседневности — стоит рискнуть и попробовать новое. Кроме того, звезды советуют им быть внимательнее к поступающей информации, чтобы не пропустить нечто важное.

А у Близнецов ожидается максимально удачный день для получения новых знаний, которые вскоре откроют перед ними множество новых дверей. Можно приступить к получению новых навыков или повышению квалификации, прохождению стажировки.

Ракам астрологи тоже советуют посвятить день поиску новой информации, а также общению: есть хорошая возможность получить важные сведения и завязать полезные знакомства. Узнавать новое можно из самых разных источников: от людей, из книг, посредством интернета и нового опыта. При этом важно отфильтровывать то, что не поможет изменить жизнь к лучшему.

Львы во вторник будут склонны к максимализму, импульсивности и резким, радикальным решениям. Поскольку преобладать будут скорее негативные, нежели позитивные эмоции, лучше свести взаимодействие с людьми к минимуму, чтобы избежать ухудшения отношений.

Девам же, напротив, рекомендуется работать в команде, поскольку единомышленники будут залогом их успеха. Причем поддержка может поступить от тех людей, от которых прежде ее ждать не приходилось. Приступая к работе, важно прислушиваться к их советам, даже если они кажутся неподходящими.

От Весов день потребует высокой активности и трудолюбия. 12 мая сулит им много интенсивной работы, но труды точно окупятся в будущем. Их результаты будут оценены по достоинству и перспективе приведут к значительным позитивным переменам в жизни.

Вторник обещает быть особенно удачным для Скорпионов, которые будут полны уверенности и гармонии с собой. Их энергия позволит улучшить жизнь как самим представителям знака, так и их близким, буквально меняя реальность вокруг. Важно меньше скромничать и осознанно обращать внимание людей на свои заслуги и сильные стороны.

Стрельцам звезды советуют подходить ко всем задачам с креативом и искать в любой, даже скучной и однообразной работе интересные детали — это будет залогом успеха. От воплощения больших планов лучше отказаться: есть риск упустить важные детали и совершить ошибку.

У Козерогов намечаются успехи в карьерном росте, а также в путешествиях. Им в прямом смысле рекомендуется открывать новые горизонты: получать свежие знания для повышения квалификации и посещать новые места, где можно завести перспективные знакомства.

День у Водолеев не располагает к серьезной работе ввиду того, что слишком много решений придется принимать в очень короткие сроки, чтобы добиться успеха. Лучше посвятить его общению: собраться с друзьями или ворваться на шумную вечеринку и как следует повеселиться.

Рыбам стоит быть предельно внимательными к словам: 12 мая они могут быть излишне резкими в высказываниях и нечаянно задеть собеседника. В таком случае они рискуют надолго испортить отношения. Чтобы этого избежать, важно также прислушиваться к замечаниям и критике окружающих, даже если она кажется необоснованной, передает «1001 гороскоп».