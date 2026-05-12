Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 мая

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 12 мая 2026 года.
Овны смогут идеально выполнить любое задание или работу. У них появится ясное понимание того, что и как правильно сделать. Но брать на себя инициативу и пытаться организовать работу других не стоит: на это не хватит ни решимости, ни желания нести лишнюю ответственность.
У Тельцов настало благоприятное время для запуска значительных перемен в жизни. Если представителей знака что-то не устраивает в их повседневности — стоит рискнуть и попробовать новое. Кроме того, звезды советуют им быть внимательнее к поступающей информации, чтобы не пропустить нечто важное.
А у Близнецов ожидается максимально удачный день для получения новых знаний, которые вскоре откроют перед ними множество новых дверей. Можно приступить к получению новых навыков или повышению квалификации, прохождению стажировки.
Ракам астрологи тоже советуют посвятить день поиску новой информации, а также общению: есть хорошая возможность получить важные сведения и завязать полезные знакомства. Узнавать новое можно из самых разных источников: от людей, из книг, посредством интернета и нового опыта. При этом важно отфильтровывать то, что не поможет изменить жизнь к лучшему.
Львы во вторник будут склонны к максимализму, импульсивности и резким, радикальным решениям. Поскольку преобладать будут скорее негативные, нежели позитивные эмоции, лучше свести взаимодействие с людьми к минимуму, чтобы избежать ухудшения отношений.
Девам же, напротив, рекомендуется работать в команде, поскольку единомышленники будут залогом их успеха. Причем поддержка может поступить от тех людей, от которых прежде ее ждать не приходилось. Приступая к работе, важно прислушиваться к их советам, даже если они кажутся неподходящими.
От Весов день потребует высокой активности и трудолюбия. 12 мая сулит им много интенсивной работы, но труды точно окупятся в будущем. Их результаты будут оценены по достоинству и перспективе приведут к значительным позитивным переменам в жизни.
Вторник обещает быть особенно удачным для Скорпионов, которые будут полны уверенности и гармонии с собой. Их энергия позволит улучшить жизнь как самим представителям знака, так и их близким, буквально меняя реальность вокруг. Важно меньше скромничать и осознанно обращать внимание людей на свои заслуги и сильные стороны.
Стрельцам звезды советуют подходить ко всем задачам с креативом и искать в любой, даже скучной и однообразной работе интересные детали — это будет залогом успеха. От воплощения больших планов лучше отказаться: есть риск упустить важные детали и совершить ошибку.
У Козерогов намечаются успехи в карьерном росте, а также в путешествиях. Им в прямом смысле рекомендуется открывать новые горизонты: получать свежие знания для повышения квалификации и посещать новые места, где можно завести перспективные знакомства.
День у Водолеев не располагает к серьезной работе ввиду того, что слишком много решений придется принимать в очень короткие сроки, чтобы добиться успеха. Лучше посвятить его общению: собраться с друзьями или ворваться на шумную вечеринку и как следует повеселиться.
Рыбам стоит быть предельно внимательными к словам: 12 мая они могут быть излишне резкими в высказываниях и нечаянно задеть собеседника. В таком случае они рискуют надолго испортить отношения. Чтобы этого избежать, важно также прислушиваться к замечаниям и критике окружающих, даже если она кажется необоснованной, передает «1001 гороскоп».