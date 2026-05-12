Хабаровский ефрейтор собственноручно вернул в строй пять танков на СВО

Ефрейтор Николай Савельев из отдельного ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в полевых условиях вернул в строй пять танков. Два из них он перебрал лично, заменив двигатели внутреннего сгорания, еще на трех восстановил ходовую часть. Работа, на которую в мирное время уходят недели, была выполнена в кратчайшие сроки, и техника сразу ушла в бой, рассказали в пресс-службе ВВО.
В зоне боевых действий Савельев действовал в составе ремонтной бригады и с самого начала взял на себя самый трудоемкий участок. Пока его товарищи работали над другими узлами, он в одиночку провел замену двигателей на двух танках — операция, требующая и точности, и огромной физической выносливости. Затем переключился на ходовую часть еще трех машин.
В итоге пять танков, которые при других обстоятельствах могли бы надолго застрять в ремонтной зоне, ушли на передовую в полной боевой готовности. Восстановленную технику сразу же передали в штурмовые подразделения группировки войск «Восток», где она была нужна как воздух.
За этот вклад ефрейтор Савельев и был награжден медалью Суворова — наградой, которая вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. И хотя в его случае речь идет не об атаке, а о ремонте, именно такие, как он, обеспечивают ту самую боеготовность, без которой невозможна ни одна атака. И где-то там, на передовой, кто-то скажет спасибо невидимому герою с гаечным ключом, который сделал так, что машина завелась и пошла в бой, а не осталась ржаветь в тылу.