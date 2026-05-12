Хабаровский ефрейтор собственноручно вернул в строй пять танков на СВО

За этот вклад ефрейтор Савельев и был награжден медалью Суворова — наградой, которая вручается за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач. И хотя в его случае речь идет не об атаке, а о ремонте, именно такие, как он, обеспечивают ту самую боеготовность, без которой невозможна ни одна атака. И где-то там, на передовой, кто-то скажет спасибо невидимому герою с гаечным ключом, который сделал так, что машина завелась и пошла в бой, а не осталась ржаветь в тылу.