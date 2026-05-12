Дети попросили суд сохранить родительские права их матери

Министерство соцзащиты обратилось в суд с требованием лишить гражданку родительских прав в отношении троих детей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство социальной защиты Хабаровского края обратилось в суд с требованием лишить гражданку А. родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей, сообщают суды Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ранее решением Вяземского районного суда женщина была ограничена в правах и обязана выплачивать алименты. Истец утверждал, что после этого она не изменила образ жизни и не помогает детям материально.

Гражданка А. оспорила требования министерства и просила не лишать её родительских прав. В процессе рассмотрения дела суд проверил наличие оснований, предусмотренных ст. 69 Семейного кодекса РФ, и пришёл к выводу, что они отсутствуют.

В ходе слушаний несовершеннолетние дети дали показания: они отметили положительные изменения в поведении матери и подчеркнули, что она проявляет заботу. Дети выступили против лишения женщины родительских прав.

Суд учёл, что лишение родительских прав — крайняя мера, которую применяют только для защиты интересов детей. На основании всех обстоятельств дела суд отказал в удовлетворении иска министерства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Почта: red.habkp@phkp.ru