Супероружие наготове: конфликт США и Ирана пойдет по неожиданному сценарию

Ирану и США предстоит длительное нахождение в состоянии «ни мира ни войны», резкой эскалации войны в ближайшее время не предвидится, сказал aif.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил категорическое несогласие с новыми предложениями Ирана по урегулированию конфликта и будущим переговорам. Иранский ответ на американский проект соглашения был передан Вашингтону через посредников в Пакистане. Глава Белого дома назвал позицию Тегерана абсолютно неприемлемой. В Иране в свою очередь подчеркнули, что мнение американского президента не имеет значения для их переговорной группы.
«Вместо резких военных шагов сторонам предстоит длительное нахождение в состоянии “ни мира ни войны”, что потребует серьёзной перестройки военно-экономических структур обеих стран… Я не вижу в ближайшее время резкой эскалации. Наземная операция, о которой много говорили, маловероятна — она лишь сильнее затянет ближневосточный узел и усугубит проблемы США. Что касается ракетных ударов, то, похоже, арсеналы для них уже во многом исчерпаны. Наступает период перманентной неопределённости. Особенность современных конфликтов в том, что победителем выходит не тот, кто нанёс молниеносный удар, а тот, кто дольше способен находиться в состоянии этой “регулируемой напряжённости”», — считает эксперт.
Комментируя заявления Трампа о наличии у Вашингтона некого супероружия, Кошкин призвал не воспринимать их как сигнал к ядерной эскалации.
«Да, разговоры о супероружии ведутся, но сам же Трамп и говорил о том, что не намерен применять ядерное оружие. Так что пока мы остаёмся в парадигме экономического и военно-политического противостояния без перехода критических красных линий», — заключил эксперт.
Ранее экономист Ричард Вульф заявил, что действия США в отношении Ирана связаны с попыткой сохранить глобальное влияние Вашингтона на фоне ослабления американской гегемонии.