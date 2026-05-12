В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киев на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщили корреспонденты украинского телеканала «Общественное».
«В Киеве звучат взрывы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 12 мая закончилось действие перемирия, объявленного на 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны РФ, Украина 23802 раза нарушила режим прекращения огня.
Ранее в Киеве раздался взрыв, однако это произошло без объявления воздушной тревоги. При этом взрыв оказался настолько мощным, что его было слышно даже на левом берегу Днепра.
Как сообщал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях украинских военнослужащих.