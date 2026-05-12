В части сел Красноярского края сохраняется сложная паводковая обстановка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые спасатели продолжают проводить комплекс противопаводковых мероприятий на территории Красноярского края.
В Енисейском округе специалисты Енисейского поисково-спасательного отделения доставили электриков и необходимое оборудование для устранения причин отключения воздушной линии электропередачи. Благодаря оперативной работе к вечеру электроснабжение было полностью восстановлено в пяти населенных пунктах.
Кроме того, спасатели распилили два завала на реке Белая, а также помогли шести местным жителям перебраться через временную переправу.
В Богучанском округе сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда продолжают контролировать паводковую ситуацию в поселке Октябрьский и селе Карабула, оказывая помощь населению на местах.
На особом контроле находится и паводковая обстановка в поселке Александровка Боготольского округа. Спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения следят за развитием ситуации.
Так, 10 мая из подтопленного поселка был эвакуирован 66-летний мужчина с инфарктом. Спасатели доставили его к медикам и передали сотрудникам службы скорой помощи.