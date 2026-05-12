Красноярский «Енисей» победил тульский «Арсенал» в последнем домашнем матче сезона

Красноярский «Енисей» победил тульский «Арсенал» в последнем домашнем матче сезонаФутболисты красноярского «Енисея» обыграли тульский «Арсенал» в матче 33-го тура Первой лиги. Встреча прошла на Центральном стадионе в Красноярске и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 28-й минуте забил нападающий «Енисея» Астемир Хашкулов, реализовавший пенальти. Для него этот мяч стал шестым в сезоне. После 33 матчей красноярская команда набрала 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Игра с «Арсеналом» стала для «Енисея» заключительной домашней встречей сезона. Последний матч команда проведет на выезде против московского «Торпедо» 16 мая. Начало — в 17:00 по красноярскому времени.