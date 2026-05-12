Суд продлил участникам покушения на митрополита Тихона срок ареста до 12 августа

Мосгорсуд продлил на три месяца арест обвиняемым в покушении на митрополита Тихона Денису Поповичу* и Никите Иванковичу*. Об этом сообщила ТАСС адвокат Мария Эйсмонт.
Нашим подзащитным продлили срок ареста еще на 3 месяца, а всего до 18 месяцев, то есть до 12 августа 2026 года", — говорится в сообщении.
Завербованные украинскими спецслужбами в середине 2024 года Попович* и Иванкович* были задержаны в феврале 2025-го по подозрению в подготовке покушения на митрополита Тихона.
Как полагает следствие, Попович* и Иванкович* должны были осуществить подрыв самодельной бомбы в Сретенском мужском монастыре столицы с целью убийства митрополита Тихона.
В ФСБ подчеркнули, что в случае якобы «успешной» реализации теракта в отношении митрополита Тихона российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров.
* — Внесены в РФ в перечень террористов.