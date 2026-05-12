Военным ВСУ каждую зиму ампутируют конечности из-за обморожений, потому что командование выдает им плохую форму. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщила бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.
— Бойцов отправляют в плохой униформе, поэтому им ампутируют пальцы и конечности из-за обморожения каждый год, — заявила она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на Youtube-канале.
По ее словам, граждане на Украине собирают деньги на покупку формы и других предметов солдатам ВСУ, несмотря на всю помощь, которую Киев получает от Запада.
Также, по словам Медель, Владимир Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Йозефа Геббельса. Вся медиа-команда главы Украины была шокирована этими словами, отметила она. Бывший пресс-секретарь заявила, что четыре года спустя украинцы больше не верят Зеленскому.
Еще она сообщила, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году якобы согласилась «отдать Донбасс». Мендель пояснила, что Зеленский, как утверждается, согласился «отдать территорию» как способ завершения военного конфликта.