Операция по спасению пальмы Генкеля прошла в пермском университете

В Ботаническом саду Пермского университета растет уникальное дерево — финиковая пальма, посаженная профессором Александром Генкелем в далеком 1896 году в Санкт-Петербурге. Когда Генкель переехал в Пермь и основал ботанический сад, пальма отправилась вместе с ним. С тех пор она стала не только свидетелем, но и участником истории: пережила две войны, пожар, после которого простудился и погиб сам профессор, и стала живым символом рождения университета. В 2019 году это дерево было внесено в Национальный реестр уникальных деревьев России.