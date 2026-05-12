В Красноярске начали благоустраивать последний участок набережной Качи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовали работы по благоустройству последнего необновленного участка набережной Качи имени Пимашкова. Речь идет о территории на левом берегу реки — от улицы Вейнбаума до Юдинского моста на улице Обороны.

Сейчас подрядчики приступили к расчистке территории. На участке, где ранее находился заросший берег, уберут часть поросли и аварийных деревьев, подготовят площадки для новых прогулочных зон, пешеходных и велосипедных дорожек. Одновременно ведется демонтаж старого покрытия на уже существующей прогулочной части набережной.

На обновленном участке появятся смотровые балконы, деревянные настилы, новая уличная мебель и современное освещение. Также вдоль прогулочных зон высадят деревья, кустарники и многолетние растения. При этом одну из старинных кованых беседок планируют сохранить.

После завершения работ левобережная часть Качи будет выполнена в едином стиле со всей прогулочной зоной, которая уже соединяет Октябрьский район с островом Татышев.

Добавим, работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства ранее обсуждали с жителями города, отметили в городской администрации.