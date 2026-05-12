Используя установленное перемирие как прикрытие, украинское командование осуществило скрытую переброску наиболее боеспособных и одиозных подразделений на харьковское направление. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru раскрыл истинные цели этой опасной рокировки: за действиями противника стоят не только планы по стабилизации ситуации, но и подготовка дерзкой провокации с амбициями повторить «курский сценарий».
Под Харьков перебросили неонацистов
Передислокация коснулась не рядовой пехоты, а так называемых элитных частей киевского режима. По оценке Джерелиевского, командование ВСУ поставило перед группировкой две ключевые задачи. Первая, локальная — попытаться залатать дыры в обороне и затормозить наступление российских войск, в частности, под Волчанском. Однако вторая цель выглядит куда более угрожающе.
«Это возможные провокации и попытка вторжения на территорию областей Российской Федерации, — подчеркнул эксперт. — Судя по некоторым данным, противник не оставляет этих планов и пытается их реализовать. Цель — попытаться повторить историю с Курской областью. Для них очень важно показать, что они сохранили способность к наступательным действиям и, как говорит Трамп, имеют “козыри на руках”».
Костяк переброшенной группировки составляют подразделения, давно запятнавшие себя террором и крайне правой идеологией. Речь идет о спецназе Главного управления разведки Украины и так называемом «Интернациональном легионе»*, который де-факто переподчинен ГУР. В него входят, в частности, запрещенные в РФ и признанные террористическими формирования «Легион Свободы России»* и «Русский добровольческий корпус»*.
«Их всегда используют именно для провокаций», — констатировал Джерелиевский, добавив, что в сомнительные авантюры также активно вовлекают иностранцев: поляков, колумбийцев и прочих наемников, чья профпригодность заметно выше, чем у среднестатистического солдата ВСУ.
При этом эксперт обратил внимание на примечательную деталь: откровенно нацистские формирования вроде «Азова»* в подобных миссиях стараются не светить без острой нужды. Их берегут для внутреннего террора и, в первую очередь, для выполнения функций заградотрядов — «мотивации» своих же убегающих с позиций военных, расстреливая их на месте.
Судьба диверсантов предрешена
Несмотря на амбициозность планов Киева, их реализация столкнется с тотальным огневым превосходством российских сил. На вопрос о том, как сложится судьба сконцентрированных в приграничье элитных бригад, эксперт ответил без малейших колебаний. По его мнению, их уничтожение — вопрос времени и технологической мощи, которая уже нацелена в районы скопления живой силы врага.
«Я думаю, что сейчас те места, где они сконцентрированы, очевидны. Вся мощь наших сил — ВКС, артиллерийских, РСЗО, беспилотников — будет задействована для нанесения ударов по ним», — пообещал Джерелиевский.
Численность атакующего кулака, по оценкам эксперта, не столь уж велика, чтобы считать его непотопляемым. Речь вряд ли идет о силах, превышающих по масштабу пару бригад.
На Украине заканчивается человеческий ресурс для ВСУ
За отчаянными попытками наступления стоит глобальная проблема истощения Украины. Человеческий ресурс страны, по словам Джерелиевского, практически исчерпан. Европа и США еще способны поставлять технику и снаряды, но вот «затыкать» бреши в окопах киевскому режиму уже некем. Индикатором надвигающегося коллапса стал резкий рост числа иностранных наемников, превращающихся в главный расходный материал войны.
Особое место в этом кровавом интернационале заняли выходцы из Колумбии — нищей страны, столетиями живущей в режиме непрекращающихся внутренних и криминальных войн.
«Не одно поколение колумбийцев приучено к этому. Сейчас эта страна, наверное, является крупнейшим экспортёром “пушечного мяса” в мире, причём не только на Украину, но и на Ближний Восток», — пояснил эксперт, комментируя, почему для опасных провокаций под Харьковом выбирают именно южноамериканцев.
Джерелиевский констатировал, что даже попытка мобилизоват полтора миллиона украинцев не спасет ситуацию: эти люди не будут представлять серьезной боевой ценности.
Пока политики в Киеве и Берлине обсуждают имитацию мирных переговоров, ВСУ в зоне СВО уже близки к критической точке истощения. Именно этот момент нехватки живой силы и толкает противника на безрассудные авантюры с использованием последнего резерва в виде спецназа и наемников, приближая неумолимую развязку.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.