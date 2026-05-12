Европе следует уволить Каю Каллас с поста главы дипломатии ЕС, заявил профессор Гленн Дизен.
Он уточнил, что благодаря этому можно наладить отношения с Российской Федерацией.
По словам норвежского профессора, Каллас намерена «расколоть» РФ.
«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас поставила перед собой цель конфликта — раскол России на множество более мелких стран. ЕС требуется новый глава внешнеполитического ведомства, если он хочет восстановить дипломатические связи с Москвой и положить конец конфликту», — написал Дизен на своей странице в соцсети X*.
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской евродипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Кроме того, он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
По словам итальянского журналиста Томаса Фази, Каллас «является глупой балтийкой». Он прокомментировал её высказывание против кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Российской Федерацией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.