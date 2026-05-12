Трамп высказался о будущих кандидатах в президенты США

Трамп заявил, что Вэнс и Рубио могут стать его преемниками.

Источник: Комсомольская правда

Лидер США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио сильными кандидатами от республиканцев на будущих выборах. Об этом он заявил на ужине в Белом доме.

«Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты», — сказал президент США.

Трамп предложил присутствующим выразить поддержку Вэнсу и Рубио, после чего охарактеризовал их как «команду мечты». При этом он не уточнил, кого именно видит кандидатом в президенты.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на третий президентский срок. Он подчеркивал, что не шутит на счет данного вопроса.

При этом глава Белого дома отказался избираться на пост вице-президента США на выборах 2028 года. Аналитики считают, что он может надеяться на обход конституции и победу на выборах.

