Хабаровские мастера народных промыслов могут получить национальную премию

Постановление об учреждении награды подписал Михаил Мишустин.

Источник: Хабаровский край сегодня

В России учредили национальную премию в области народных художественных промыслов, соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Принять участие в конкурсе на соискание наград могут индивидуальные предприниматели и самозанятые, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В 2026 году премии предусмотрены в 10 номинациях. Среди них: «Лучший мастер народного художественного промысла», «Лучший молодой специалист», «Лучшее предприятие в области народных промыслов» и другие. Помимо прочего, награды удостоят лучший общественный проект по продвижению народных промыслов и лучший образовательный или наставнический проект.

К слову, в Хабаровском крае сотни предпринимателей, изготавливающих продукцию в технике традиционных ремесел коренных народов Приамурья. Часть из них свои изделия представит на краевом фестивале-ярмарке «АмурФест. Весна» 16 и 17 мая — отбор прошли 43 мастера.

В пресс-службе правительства РФ также добавили, что отдельную награду получит лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Решение о присуждении премий будет принимать специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли страны. Лауреаты получат памятные статуэтки и дипломы.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что Президентский фонд культурных инициатив объявил итоги второго конкурса 2026 года на гранты для проектов в креативных индустриях. Федеральную поддержку получили шесть хабаровских инициатив.