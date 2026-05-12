Мощная волна тепла принесёт в Пермский край аномальную жару

Новая неделя в Пермском крае начинается 12 мая пасмурной прохладной погодой с температурой +9… +12°С, а завершится аномальной жарой с возможным достижением отметок +28… +30°С, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
Осадков на неделе будет мало, в отдельных районах, включая краевую столицу, их может вообще не быть. В целом неделя ожидается теплее нормы на 2−4°С, период 14−18 мая прогнозируется на севере края теплее нормы более чем на 10 , уточнил эксперт.
Потепление вызовет антициклон, по его западной периферии в Прикамье начнёт поступать тёплый воздух из Средней Азии. В четверг вся территория края окажется под воздействием очень тёплых воздушных масс. С пятницы начнётся период аномально жаркой погоды, который может продлиться 4−5 дней. В связи с этим ожидается рост пожароопасности в лесах.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказал о правилах пожарной безопасности на садовых участках.