Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощная волна тепла принесёт в Пермский край аномальную жару

Над Южным Уралом установится блокирующий антициклон.

Новая неделя в Пермском крае начинается 12 мая пасмурной прохладной погодой с температурой +9… +12°С, а завершится аномальной жарой с возможным достижением отметок +28… +30°С, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.

Осадков на неделе будет мало, в отдельных районах, включая краевую столицу, их может вообще не быть. В целом неделя ожидается теплее нормы на 2−4°С, период 14−18 мая прогнозируется на севере края теплее нормы более чем на 10 , уточнил эксперт.

Потепление вызовет антициклон, по его западной периферии в Прикамье начнёт поступать тёплый воздух из Средней Азии. В четверг вся территория края окажется под воздействием очень тёплых воздушных масс. С пятницы начнётся период аномально жаркой погоды, который может продлиться 4−5 дней. В связи с этим ожидается рост пожароопасности в лесах.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказал о правилах пожарной безопасности на садовых участках.