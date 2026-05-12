Паника Зеленского: в Киев из ЕС привезли плохие новости

11 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом. Официальная повестка дня — расширение военно-промышленной кооперации. Однако, по мнению экспертов, за кулисами переговоров решается судьба гораздо более масштабных процессов: от поиска переговорщика между Европой и Россией до личной безопасности Владимира Зеленского.
Оружие ковать в Германии: секреты совместного производства БПЛА.
Ключевой практической темой визита главы немецкого оборонного ведомства стала индустриализация войны. Как сообщил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, Берлин и Киев практически согласовали контуры совместного производства беспилотных летательных аппаратов.
По итогам последних заседаний контактной группы «Рамштайн» и личных встреч с Писториусом украинская сторона добилась конкретики в финансировании. Транш оценивается в 4 млрд евро из которых 1,7 млрд евро, — пойдёт непосредственно на создание и расширение линеек дронов прямо сейчас. Ожидается, что новые соглашения будут подписаны немедленно.
Однако в этой производственной цепи есть стратегически важный нюанс.
«По моим уточнениям, производство совместных украинско-немецких аппаратов, независимо от их будущей маркировки, будет развёрнуто главным образом на территории Германии, а не Украины», — заявил Вакаров.
Это означает, что Европа стремится обезопасить высокотехнологичные мощности от ответных ударов, замыкая цикл сборки на своей территории.
Дипломатическая рокировка: Шрёдер или Штайнмайер?
Параллельно с оружейными сделками зреет и политическая интрига. На фоне последних сигналов о готовности к мирному диалогу в Киеве крайне нервно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина видеть в качестве переговорщика от ЕС бывшего канцлера Герхарда Шрёдера. Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кая Каллас восприняли это как попытку Кремля навязать свою волю.
Тем не менее, как отметил политолог Вакаров, в немецком истеблишменте идею переговоров не отвергают, но готовят альтернативный вариант.
«Некоторые немецкие издания сообщили, что готовится альтернатива: дескать, чиновники не против Шрёдера, но давайте вместе с ним отправим президента Германии Штайнмайера. Он дипломат, он подписывал соглашения между Россией и Украиной ещё в 2013—2014 годах и находится в курсе всех событий», — пояснил эксперт.
Таким образом, поездка Писториуса может быть связана с зондированием почвы: Европа, наконец, созрела для разговора с Москвой, но пока мучительно подбирает состав спикеров, способных устроить и Киев, и Вашингтон.
Главный страх Зеленского и гарантии безопасности.
Однако в фокусе переговоров Писториуса в Киеве находится не только геополитика. По мнению аналитиков, публичные заявления Владимира Зеленского о том, что «Путин наконец-то серьёзно готов говорить о мире», продиктованы поиском личных гарантий безопасности.
«Когда Зеленский об этом заявляет, на самом деле он хочет обсуждать вопрос своей личной безопасности. Это единственное, что сейчас его по-настоящему интересует», — убежден Вакаров.
Политолог подчеркнул, что в нынешней конфигурации именно Германия, как голос объединенной Европы, может дать эти гарантии. И если Берлин на пару с Москвой выступят гарантами будущего статуса Зеленского, другие стороны ему не понадобится.
Парадокс ситуации заключается в личности самого переговорщика. Борис Писториус по своему политическому темпераменту остается «ястребом», нацеленным на подготовку к потенциальному конфликту с Россией к 2029 году.
«Есть политики, которые едут разговаривать с Путиным, а есть те, которые готовятся к войне. Писториус — это как раз “плохой полицейский”», — резюмировал Вакаров.