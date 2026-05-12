В Хабаровском крае школьник сел пьяным за руль бабушкиной Toyota

В Хабаровском крае Несовершеннолетнего водителя остановили во время ночного рейда в Переяславке, — сообщает Госавтоинспекция края.
Инцидент произошёл поздно ночью в посёлке Переяславка района имени Лазо. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Toyota Vitz, за рулём которого находился 16-летний подросток. У юного водителя не оказалось водительских прав, а во время общения инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что подросток был пьян. Кроме того, выяснилось, что машина принадлежит его бабушке. В ночное время несовершеннолетний находился на улице без сопровождения взрослых, что также нарушает действующее законодательство.
Автомобиль эвакуировали и поместили на специализированную стоянку. На подростка составили административные материалы по статье за управление транспортом без водительского удостоверения и за отсутствие полиса ОСАГО.
Такие ночные рейды в районах края инспекторы проводят регулярно. И каждый раз история примерно одна и та же: сначала кажется, что «до дома тут пять минут», а заканчивается всё спецстоянкой, протоколами и разговором с родителями уже при дневном свете.