В Бодайбо и Катангском районе сложилась критическая обстановка с водой

Первый заместитель губернатора Роман Колесов сообщил, что в Катангском районе из-за активного снеготаяния подтоплены 18 жилых домов (проживают 23 человека) и 67 приусадебных участков в населённых пунктах Токма, Подволошино и других. Пик паводка ещё не пройден. На территориях работает сводная оперативная группа МЧС. Ранее из района вывезли 24 ребёнка в ангарский образовательный центр «Персей» и эвакуировали маломобильных граждан.
Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев доложил, что 10 мая из‑за активного ледохода на Витиме водозаборную станцию «Роса» сместило на берег, после чего уровень воды резко упал и водоснабжение города прекратилось. Без воды остались 12 котельных, 169 жилых домов, где живут 5956 человек, включая 1455 детей. Работы велись всю ночь, но желаемого результата не дали. Сейчас приобретено новое оборудование, ведётся его монтаж — забор воды организуют с другой стороны плотины, где нет ледовых нагромождений. Дизельную станцию установят в максимально упрощённом виде для мгновенной реакции на изменение уровня воды. Рассматриваются альтернативные варианты восстановления водоснабжения, сил и средств достаточно. Организован подвоз питьевой и технической воды, в магазинах города есть запас бутилированной воды на двое суток.
Директор МУП «Тепловодоканал» Сергей Мазур сообщил, что предприятие обеспечено инженерами и рабочими. Запуск насоса специалисты планируют на утро 12 мая.
— В приоритете — оказание своевременной адресной помощи жителям по доставке воды в период аварийно-восстановительных работ. Главное — не допустить появления инфекций, поэтому необходимо работать с каждым жителем персонально. Я дал поручение о доставке 5 тонн воды из Иркутска грузовым бортом Ан‑26. Он уже вылетел и вечером будет в Бодайбо. Завтра 1,5 тонны воды доставит вертолёт Ми‑8 МЧС из Киренска. В любом случае необходимый запас в городе будет создан, пока водозабор не начнёт действовать в штатном режиме. Не надо забывать, что после восстановления водоснабжения понадобится несколько дней для промывки системы, забора проб и анализов воды, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Ассоциация муниципальных образований Иркутской области предложила отправить в Бодайбо дополнительную 20‑тонную фуру с бутилированной водой.
Евгений Юмашев отметил, что сейчас в Бодайбо плюсовая температура, и как только она опустится, подключат котельные (резервный запас воды для них создан). Население также может пользоваться электрообогревателями.
На время восстановления водозабора все школы переведут на дистанционное обучение. Особое внимание — городской больнице: там создан запас воды, её будут обеспечивать в приоритете. Врачи рассмотрят возможность перевода пациентов стационара на амбулаторное лечение в зависимости от заболеваний.
Глава региона назначил следующее заседание комиссии на утро 12 мая.