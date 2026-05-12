В Бодайбо и Катангском районе сложилась критическая обстановка с водой

Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев доложил, что 10 мая из‑за активного ледохода на Витиме водозаборную станцию «Роса» сместило на берег, после чего уровень воды резко упал и водоснабжение города прекратилось. Без воды остались 12 котельных, 169 жилых домов, где живут 5956 человек, включая 1455 детей. Работы велись всю ночь, но желаемого результата не дали. Сейчас приобретено новое оборудование, ведётся его монтаж — забор воды организуют с другой стороны плотины, где нет ледовых нагромождений. Дизельную станцию установят в максимально упрощённом виде для мгновенной реакции на изменение уровня воды. Рассматриваются альтернативные варианты восстановления водоснабжения, сил и средств достаточно. Организован подвоз питьевой и технической воды, в магазинах города есть запас бутилированной воды на двое суток.