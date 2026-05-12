В Красноярском крае спасатели помогают жителям сел в зонах подтопления

В Красноярском крае спасатели помогают жителям населенных пунктов в зонах подтопления. Так, они организовали временную переправу через реку Чулым в селе Александровка (Боготольский округ). За прошедшие сутки на плавсредствах спасатели переправили 10 человек, а также организовали помощь в доставке продуктов питания в село.