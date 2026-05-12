"Ведомости": Росмолодежь создаст единую платформу для общения с молодыми людьми

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Росмолодежь планирует создать единую платформу для коммуникации с молодежью и поддержки подростков в решении жизненных ситуаций. Стоимость контракта составляет 95,6 млн рублей, следует из технического задания к закупке, на которое обратили внимание «Ведомости».
Согласно техническому заданию, проект предполагает создание системы приема и обработки обращений через электронную почту, чат-боты, социальные сети и голосовую линию сопровождения. В частности, предусмотрено создание чат-бота официальной группы Росмолодежи в «Максе».
Отмечается, что система должна обеспечивать устойчивую, персонализированную и эмпатичную поддержку молодежи, а также способствовать ее всестороннему нравственному и духовному развитию. Платформа будет ориентирована на участников и выпускников программ Росмолодежи.
Кроме того, предполагается сбор и анализ запросов молодежной аудитории, тематических трендов и наиболее распространенных жизненных ситуаций. Также подрядчику предстоит модерировать заявки и материалы для платформы «Молодежь России» и сервиса «Навигатор возможностей».
Все предусмотренные контрактом мероприятия должны быть реализованы до конца 2026 года.