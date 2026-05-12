В Красноярском крае продавец немаркированных автошин заплатит штраф и лишится товара

В Шарыпове Красноярского края в ходе контрольной закупки в магазине «РеалШина» специалисты Роспотребнадзора выявили товар без маркировки и привлекли предпринимателя к административной ответственности.
Проверяющие установили, что на автошинах отсутствовал двумерный штриховой код Data Matrix. Кроме того, продавец недостоверно передавал информацию в Государственную информационную систему мониторинга: товар, отмеченный как выбывший из оборота (проданный), находился на реализации.
За продажу немаркированной продукции в отношении ИП Слюсарева Е. А. составили протокол по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и наложили арест на 11 автошин общей стоимостью 74 250 рублей. Суд постановил назначить ему штраф и конфисковать арестованный товар. Решение пока не вступило в законную силу.
