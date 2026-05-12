Жительница ЕАО перевела деньги за несуществующий диван

23 летняя жительница Облученского района обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет мошенников. Она хотела купить диван и нашла подходящее объявление в одной из групп популярного мессенджера. Продавец сообщила, что для оформления доставки нужно внести предоплату — половину стоимости товара, то есть 16 100 рублей, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Девушка получила ссылку для оплаты, однако платёж по ней не прошёл. Тогда она перевела сумму напрямую на счёт продавца. Получив подтверждение, продавец пообещала в ближайшее время организовать доставку. Но диван так и не поступил, а при попытке связаться с собеседником выяснилось, что переписка удалена и номер девушки заблокирован.
ОМВД России по Облученскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители напоминают: не стоит переводить деньги незнакомым людям до получения и осмотра товара.
