Жительница ЕАО перевела деньги за несуществующий диван

23 летняя жительница Облученского района стала жертвой интернет мошенников.

Источник: Комсомольская правда

23 летняя жительница Облученского района обратилась в полицию после того, как стала жертвой интернет мошенников. Она хотела купить диван и нашла подходящее объявление в одной из групп популярного мессенджера. Продавец сообщила, что для оформления доставки нужно внести предоплату — половину стоимости товара, то есть 16 100 рублей, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Девушка получила ссылку для оплаты, однако платёж по ней не прошёл. Тогда она перевела сумму напрямую на счёт продавца. Получив подтверждение, продавец пообещала в ближайшее время организовать доставку. Но диван так и не поступил, а при попытке связаться с собеседником выяснилось, что переписка удалена и номер девушки заблокирован.

ОМВД России по Облученскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители напоминают: не стоит переводить деньги незнакомым людям до получения и осмотра товара.

Почта: red.habkp@phkp.ru

Почта: red.habkp@phkp.ru