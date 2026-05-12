Ефрейтор Николай Савельев из Хабаровска отремонтировал пять танков

Военнослужащий отдельного ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Николай Савельев проявил высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении задач по восстановлению вооружения и военной техники.
За оперативный ремонт боевых машин он награждён медалью Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В составе ремонтной бригады ефрейтор Савельев в кратчайшие сроки смог восстановить технику. Всего им и его подразделением отремонтировано пять танков, которые были тут же переданы в подразделения.
Личный вклад ефрейтора Савельева особенно значим: он собственноручно произвёл замену двигателей внутреннего сгорания на двух танках, а также восстановил ходовую часть ещё на трех единицах бронированной техники.
Благодаря его умению удалось существенно повысить темпы ремонтных работ и ускорить возвращение техники в строй.
Восстановленные танки были направлены в штурмовые подразделения группировки войск «Восток» для выполнения ими боевых задач.
Профессионализм, инициатива и ответственное отношение к делу ефрейтора Николая Савельева стали примером для сослуживцев.