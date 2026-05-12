В селе Александровка Боготольского округа спасатели организовали временную переправу через реку Чулым.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», за минувшую неделю специалисты транспортировали на плавсредствах десять человек и помогли доставить в населённый пункт продукты.
Также спасатели держат на контроле ситуацию с паводком в деревне Малобелая и оказывают помощь местному населению. В ближайшие сутки, по информации синоптиков, колебание уровня воды в районе вышеназванных населённых пунктов сохранится.
На юге региона началось формирование второй волны весеннего половодья.
«Возможно достижение неблагоприятных отметок, подтопление приусадебных участков, огородов, перелив дорог, расположенных в пониженных участках местности и по берегам реки», — отметили в КГКУ «Спасатель».